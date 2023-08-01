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Власти ДНР объявили о переходе Клещеевки под контроль ВС России

10:00
  • вторник
  • 01 августа 2023

Российские военные продолжают спецоперацию

Село Клещеевка Бахмутского района Донецкой Народной Республики перешло под контроль российских военных. Об этом во вторник, 1 августа, рассказал временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин.

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Как отметил политик в эфире "Соловьев Live", "Клещеевка, по последней информации, под нашим контролем", других подробностей он не привел.

27 июля сообщалось, что отыграться за потерю территорий на севере ВСУ попытаются в Донбассе. По сведениям российской разведки, украинские боевики готовили к новому прорыву более 30 тысяч человек. Основной удар они собирались нанести в треугольнике Хромово, Часов Яр, Клещеевка. При этом значимых успехов ВСУ продемонстрировать до сих пор не могут, зато несут крупные потери в живой силе и военной технике.

На этом фоне украинские власти активизировали мобилизацию в западных регионах страны. По данным местных средств массовой информации, "берут всех, без разбора".

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