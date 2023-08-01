Ждать и верить: зрители ТВЦ собирают средства на лечение Вовы Смолина

У 12-летнего мальчика - рак крови

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 12-летнего Вовы Смолина. У мальчика - рак крови. Ребенок уже проходил химиотерапию и трансплантацию костного мозга. Находился в ремиссии, но сейчас - снова рецидив. Уже в пятый раз. Чтобы победить болезнь, Вове нужен целый комплекс серьёзных препаратов. Их общая стоимость - почти три миллиона рублей. У семьи таких денег нет.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

12 -летний Вова выглядит совсем отчаявшимся. Уже не верит маме, не верит врачам. Он перенес столько испытаний за свою недолгую жизнь, сколько выдержит не каждый взрослый. С шести лет мальчик упорно борется со смертельной болезнью - раком крови. И вот недавно очередная надежда вновь сменилась кошмаром.

"В мае этого года был диагностирован пятый рецидив острого лейкоза с вовлечением центральной нервной системы", - сообщил Жемал Рахманова, детский врач-гематолог НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им Р.М. Горбачевой.

Состояние Вовы удалось стабилизировать, сейчас он под постоянным медицинским наблюдением, на круглосуточной поддерживающей капельнице. Химиотерапии, трансплантация костного мозга, люмбальные пункции, облучения - все это уже было. Помогало, но ненадолго. Теперь, чтобы победить болезнь, Вове нужен целый комплекс серьезных препаратов:

"Чтобы профилактировать развитие рецидива, необходимо проведение иммунотерапии биоспецифическим иммуноактиватором т-клеток. Учитывая, что организм Вовы и его иммунная система истощена многочисленными химиотерапиями, требуется также серьезная противогрибковая профилактика", - уточняют специалисты.

Это просто огромное количество лекарств, на общую сумму 2 945 175 рублей. Вова родом из маленького городка в Бурятии, им с мамой пришлось переехать в Санкт-Петербург и снять здесь квартиру рядом с больницей, чтобы быть поближе к врачам. Где взять такие огромные деньги, мама просто не представляет.

"Кроме Володи, у нас есть еще младший сын, которому тоже нужно наше внимание и забота", - говорит она.

Вова может часами сидеть и молча смотреть в окно. Мама не знает, как ему помочь. Из дома постоянно, по нескольку раз в день звонит младший брат. Пытается подбодрить, показывает любимого Володиного питомца - черепаху Шашлычка.

Мама Вовы признается: она запретила себе плакать. Спрятала горе глубоко внутри и приказала ему не выходить наружу. Когда совсем тяжело - берется за творчество: плетет броши из бисера врачам в подарок. Говорит - отвлекает. Когда сын видит ее бодрой, он тоже начинает верить в то, что все получится.

Лекарства Вове нужны срочно, врачи не могут сказать, как долго продлится ремиссия. Мальчик сейчас балансирует на тоненькой ниточке из надежды и последних сил организма. Каждый новый день может изменить все. Осталось только одно: ждать и верить.

"Я верю людям. Я верю в то, что добрые дела возвращаются стократно. Верю в то, что вы поможете нам и эта помощь не будет для вас безвозвратной. Она вернется к вам", - говорит мама.

Вове сейчас очень тяжело из-за того, что болезнь вернулась. Но он держится - ради брата и папы. Сам себе готовит еду, чтобы мама отдохнула. Мальчик дал себе слово - выздороветь во что бы то ни стало. Во имя тех, кто его любит и так старается спасти.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Владимира Смолина, программа 1729

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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