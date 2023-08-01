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ВСУ предприняли очередную безуспешную попытку наступления

11:49
  • вторник
  • 01 августа 2023

Передовой пункт управления группировки войск на Запорожском направлении проверил начальник Генштаба российских Вооруженных сил

Националисты готовились отражать воздушную угрозу, но атаковали их на земле. На стыке купянского и сватово-кременского направлений российская армия днем перешла к штурму Новоселовского Луганской республики и Берестового в Харьковской области. После интенсивной артподготовки начала работать авиация.

Сергей Зыбинский, начальник пресс-центра группировки "Запад": "Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск "Запад" нанес два авиационных удара по двум объектам: в районе населенного пункта Песчаное по пункту временной дислокации подразделений 103-й отдельной бригады территориальной обороны и в районе Стельмаховка по пункту управления, скопления личного состава и огневых средств подразделения 68-й отдельной егерской бригады. Общие потери противника составили до двух взводов живой силы".

Очередную попытку перейти в контрнаступление украинские военные предприняли в районе Берховки между Артемовском и Соледаром. На этих кадрах (см. видео) поражение вражеской техники дроном-камикадзе "Ланцет". На херсонском направлении пресечена попытка ВСУ форсировать Днепр.

Передовой пункт управления группировки войск на Запорожском направлении проверил начальник Генштаба российских Вооруженных сил. Валерий Герасимов заслушал доклад по текущей обстановке и выполнении боевых задач на ореховском участке. Он акцентировал внимание на своевременном выявлении противника, нанесении превентивных ударов и ведении контрбатарейной борьбы. Там же, в Запорожской области в районе сел Марфоль и Чаривное, за минувшие сутки пресечена работа развед-групп ВСУ. Противник отступил с потерями.

Олег Чехов, начальник пресс-центра группировки "Восток": "Артиллерийским огнем уничтожен опорный пункт националистов в районе западнее Малодонецкого и минометный расчет в районе Великой Новоселки".

Канал связи - защищенный, но в этот редкий час никаких докладов и приказов. Трогательное общение бойцов, которые несут службу в зоне СВО, со своими родными и близкими в Московской области. Телемост, как признают сами военные, не просто возможность узнать новости из дома, а большая психологическая поддержка. 

Егор Киселёв, "ТВ Центр"

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