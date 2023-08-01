Президент Мексики раскрыл единственного бенефициара конфликта на Украине

Ситуация постепенно заходит в тупик

Индийское издание посвятило сюжет всего одной шведской машине. Наряду с немецкими "Леопардами" и американским "Брэдли" она пополнила коллекцию бойцов российской армии. Внимание привлекает и заголовок – "Путин смеется последним". Новости для Запада не из приятных.

А польский генерал назвал разрекламированное украинское контрнаступление подделкой. По его мнению, Киев за все время так и не смог перехватить инициативу. Вот и приходится ВСУ поднимать самооценку атаками по приграничным российским регионам.

"Посмотрите же, это акт отчаяния. Вы должны спросить: ребята, если вы можете это сделать, почему вы не поражаете российские военные объекты, которые терзают ваши войска на местах, выбивая 9 из 10 танков, поставленных Западом?", - задается вопросом Ларри Джонсон, бывший аналитик ЦРУ.

Глядя на это, США пытаются передать киевскому режиму еще больше боеприпасов и техники. 31 танк Abrams прибудет на линию фронта в сентябре. Вот только придут они не в том виде, в каком их ждут ВСУ.

"Высокотехнологичные "Абрамсы", представляющие собой сложные платформы по сравнению с другими танками, потеряют часть своей самой сложной электроники еще до того, как вступят в бой на Украине", - пишет Newsweek.

Вопрос - устроит ли это Киев. В Европе между тем начинают задумываться о собственных интересах.

"Если мы поставим еще больше техники, наши собственные возможности для обучения и обороны страны и альянса будут ограничены. Возникает некая дилемма. Мы же несем ответственность за свою страну и НАТО", - заявил Кристиан Линднер, министр финансов Германии.

Чтобы под шумок выпросить новые пакеты помощи, Украина анонсируют некий саммит в Саудовской Аравии. Там якобы им должны дать определенные гарантии безопасности и обсудить мирный план Зеленского. Но обсуждать планируют без России. Президент Мексики уже заявил, что на таких условиях на саммит не поедет.

"Если как Россия, так и Украина согласятся на поиск решения по достижению мира в этом конфликте, то мы примем участие. Если конфликтующие стороны договорятся и созовут переговоры с этой целью. Мы за мир. Страдают люди. А выигрывает от этого только военная промышленность", - сказал Лопес Обрадор.

Вопрос с обучением ВСУ тоже скоро может встать остро. Западные наемники, которые сейчас находятся на Украине, отказываются консультировать своих сослуживцев. По соцсетям разлетаются десятки роликов с драками.

Для Киева иностранцы – пушечное мясо. В этой ситуации, приходится уповать только на Бога. Но и он, видимо, тут бессилен. Вот священнослужитель раскольнической ПЦУ на полном серьезе призывает возвести в лик святых участников незаконных нацформирований

Украинские власти продолжают переписывать не только основы религии, но и истории. Этот крупнейший музей Второй мировой войны собираются переименовать. И убрать те экспонаты, которые напоминают о совместной борьбе с фашизмом русских и украинцев. У Киева теперь - новые герои.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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