Мощный тайфун "Доксури" обрушился на китайскую столицу в субботу

До 11 возросло число жертв наводнения в Пекине. Еще 27 человек числятся пропавшими без вести, передает "ТВ Центр".

Мощный тайфун "Доксури" обрушился на китайскую столицу в субботу.

В нескольких городских районах невозможно движение транспорта, под воду ушли первые этажи домов. Из-за угрозы оползней, селей, обвалов грунта и обрушения зданий эвакуировано более 120 тысяч человек. Отменено свыше 300 авиарейсов.

К спасательным операциям привлекли военных.

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