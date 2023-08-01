Мощный тайфун "Доксури" обрушился на китайскую столицу в субботу
До 11 возросло число жертв наводнения в Пекине. Еще 27 человек числятся пропавшими без вести, передает "ТВ Центр".
Мощный тайфун "Доксури" обрушился на китайскую столицу в субботу.
В нескольких городских районах невозможно движение транспорта, под воду ушли первые этажи домов. Из-за угрозы оползней, селей, обвалов грунта и обрушения зданий эвакуировано более 120 тысяч человек. Отменено свыше 300 авиарейсов.
К спасательным операциям привлекли военных.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"