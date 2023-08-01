В Приморье готовятся встречать тысячи туристов из Китая

Помимо Китая, получить электронную визу России могу граждане еще 55 стран

Туристические автобусы один за другим пересекают российско-китайскую границу. Путешественники из двух стран активно ездят друг к другу в гости. Только на пункте пропуска "Пограничный" в день проходит более полутора тысяч человек. Сейчас туристов из Китая ожидают еще больше. Ведь они могут въехать по электронной визе.

Границы после пандемии коронавируса открылись несколько месяцев назад. Китайские туристы сразу вспомнили любимые маршруты и поехали отдыхать в Приморье. Ведь даже невыносимо жаркое владивостокское лето им кажется прохладным. У них, говорят, больше 30 градусов.

Турфирмы, которые принимают иностранцев, говорят, что показатели, конечно, не допандемийные. Многих останавливало оформление визы. Возвращение с 1 августа электронной визы значительно упрощает процедуру. Любой гражданин Китая может самостоятельно на сайте МИДа подать заявку. Получить ответ, распечатать документ - и въехать в Россию.

Помимо Китая, получить электронную визу России могу граждане еще 55 стран. Теперь среди них Вьетнам, Камбоджа и Мьянма. Отели готовят номера, персонал вспоминает восточный язык. Говорят, за три года пандемии очень вырос внутренний российский туризм. Но и иностранцев ждут с нетерпением.

На улицах гостей встречают волонтеры. Тигриный полосатый навигатор подскажет, где посмотреть все достопримечательности города и даже куда можно поехать порыбачить.

Тысячи красочных карт Приморского края уже подготовили для раздачи туристам. Невероятные пейзажи, лазурное море, дикая природа, - то, ради чего приезжают китайцы. То, что город готовится к потоку туристов из Поднебесной, заметно и по внешнему виду. Все больше появляется вывесок на китайском языке, особенно в витринах магазинов. Ювелирные украшения, косметика, сувениры - то, что чаще всего покупают китайцы в России. А еще продукты. Шоколад скупают десятками плиток. Говорят, такой вкусный только в России.

По электронной визе иностранцы могут находиться на территории России не более 16 дней. По словам представителей турфирм, задача - показать гостям, как много у нас интересного. Чтобы им обязательно захотелось вернуться вновь.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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