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В Приморье готовятся встречать тысячи туристов из Китая

11:59
  • вторник
  • 01 августа 2023

Помимо Китая, получить электронную визу России могу граждане еще 55 стран

Туристические автобусы один за другим пересекают российско-китайскую границу. Путешественники из двух стран активно ездят друг к другу в гости. Только на пункте пропуска "Пограничный" в день проходит более полутора тысяч человек. Сейчас туристов из Китая ожидают еще больше. Ведь они могут въехать по электронной визе.

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Границы после пандемии коронавируса открылись несколько месяцев назад. Китайские туристы сразу вспомнили любимые маршруты и поехали отдыхать в Приморье. Ведь даже невыносимо жаркое владивостокское лето им кажется прохладным. У них, говорят, больше 30 градусов.

Турфирмы, которые принимают иностранцев, говорят, что показатели, конечно, не допандемийные. Многих останавливало оформление визы. Возвращение с 1 августа электронной визы значительно упрощает процедуру. Любой гражданин Китая может самостоятельно на сайте МИДа подать заявку. Получить ответ, распечатать документ - и въехать в Россию.

Помимо Китая, получить электронную визу России могу граждане еще 55 стран. Теперь среди них Вьетнам, Камбоджа и Мьянма. Отели готовят номера, персонал вспоминает восточный язык. Говорят, за три года пандемии очень вырос внутренний российский туризм. Но и иностранцев ждут с нетерпением.

На улицах гостей встречают волонтеры. Тигриный полосатый навигатор подскажет, где посмотреть все достопримечательности города и даже куда можно поехать порыбачить.

Тысячи красочных карт Приморского края уже подготовили для раздачи туристам. Невероятные пейзажи, лазурное море, дикая природа, - то, ради чего приезжают китайцы. То, что город готовится к потоку туристов из Поднебесной, заметно и по внешнему виду. Все больше появляется вывесок на китайском языке, особенно в витринах магазинов. Ювелирные украшения, косметика, сувениры - то, что чаще всего покупают китайцы в России. А еще продукты. Шоколад скупают десятками плиток. Говорят, такой вкусный только в России.

По электронной визе иностранцы могут находиться на территории России не более 16 дней. По словам представителей турфирм, задача - показать гостям, как много у нас интересного. Чтобы им обязательно захотелось вернуться вновь. 

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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