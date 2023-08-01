Техника НАТО сгорела в зоне СВО

Российские военные с легкостью уничтожают военную технику Запада в зоне СВО. Об этом в интервью YouTube-каналу London Real заявил бывший аналитик ЦРУ Джим Рикардс.

"Чудо-оружие" Запада не сработало", - заявил Рикардс.

При этом бывший аналитик американской разведки подчеркнул, что новые вооружения ВС России могут уничтожить любое оружие западных стран. По его словам, недавно в Сети появилось показательное видео, на котором российские военные уничтожают колонну немецких тяжелых танков Leopard.

Он также добавил, что возможная передача ВСУ американских истребителей F-16 не изменит ситуацию на ключевых направлениях фронта в зоне СВО, поскольку у ВС России на вооружении стоит передовая военная техника, аналогов которой в мире на данный момент не существует.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что после провала украинского контрнаступления президент России Владимир Путин прикажет российским военным расширить зону влияния до Днепра.

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