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МИД счел атаку дронов на Москву очередной конвульсией киевского режима

10:19
  • вторник
  • 01 августа 2023

Попытка провалилась

Новой атакой беспилотников на Москву Украина продолжает раскрывать себя как террористическую ячейку в глазах мирового сообщества. Такое заявление сделала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Собянин сообщил о новой попытке беспилотников атаковать Москву

В эфире "Соловьев Live" чиновница отметила, что утро вторника, 1 августа, было "омрачено очередной конвульсией киевского режима", как она охарактеризовала попытку атаки дронов на Москву.

Ранее первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский заявил на заседании Совбеза всемирной организации, что "вся Украина превратилась в террориста-смертника, готового отстаивать заокеанские геополитические интересы до последнего украинца". При этом ВСУ, провалив контрнаступление, начали все чаще прибегать к террористическим методам.

При этом российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что на фоне неудачного так называемого контрнаступления киевский режим при поддержке западных спонсоров сосредоточился на проведении террористических атак на гражданскую инфраструктуру в городах и населенных пунктах России.

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