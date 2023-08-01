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Пляжи турецкого Шиле закрыли после обнаружения неразорвавшихся снарядов

10:23
  • вторник
  • 01 августа 2023

Сроки открытия неизвестны

В Турции все пляжи черноморского курорта Шиле закрыты после обнаружения неразорвавшихся снарядов.
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Об обнаружении 28 артснарядов стало известно накануне. Первым закрылся пляж Софулар в окрестностях Стамбула. Позднее закрыли все остальные пляжи Шиле. Сроки открытия пока неизвестны.

В настоящее время специалисты обследуют побережье, они обнаружили новые снаряды. Таким образом, теперь их больше 28-ми.

"Специалисты продолжают обследование территории. Обнаружены как старые, так и относительно новые мины", - рассказал источник РИА Новости в полиции Шиле.

Ожидается, что найденные снаряды обезвредят в среду, 2 августа.

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