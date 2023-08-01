Киев рассчитывает на продолжение финансовых вливаний

Украинский бюджет в июле привлек 5,3 млрд долларов в виде грантов и кредитов от западных партнеров. Об этом во вторник, 1 августа, рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

По словам парламентария, от Евросоюза Киев получил 1,67 млрд долларов, от Японии и Всемирного банка — 1,5 млрд долларов, от Соединенных Штатов — 1,25 млрд долларов, сообщает ТАСС.

Ранее глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что Евросоюз отправил причитавшиеся Будапешту денежные средства на поддержку режима Владимира Зеленского. Политик подчеркнул, что, несмотря на выполненные обязательства перед ЕС, власти Венгрии не могут получить от организации денежные средства, предназначенные на восстановление экономики страны после прошлогоднего энергетического кризиса в Европе.

При этом Орбан уже отмечал, что Украина до сих пор держится исключительно за счет денег Запада, при этом страна абсолютно утратила собственный суверенитет. Он указал на то, что только западные деньги поддерживают Украину в живом состоянии, а украинскую армию — в дееспособном.

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