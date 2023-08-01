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В Киеве раскрыли планы на случай смерти Зеленского

11:10
  • вторник
  • 01 августа 2023

Важно избежать вакуума власти в стране

На Украине разработали план на случай возможной смерти президента Владимира Зеленского.

Линию преемственности определяет Конституция страны. Если глава государства не сможет выполнять свои обязанности, то государственное управление перейдет в руки парламента – Верховной Рады, сообщил украинский депутат Николай Княжицкий в интервью изданию Politico.

Нынешний председатель парламента Руслан Стефанчук не пользуется большой популярностью среди коллег и населения.

Поэтому в текущей ситуации в случае кончины Зеленского, президентские обязанности будет исполнять группа политиков, в которую войдут глава офиса Зеленского Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр обороны Алексей Резников и главком ВСУ Валерий Залужный. Это, по словам парламентария, позволит избежать вакуума власти на Украине.

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