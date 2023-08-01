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"С ними будет покончено": в США призвали поляков отказаться от планов по "уничтожению" России

11:02
  • вторник
  • 01 августа 2023

Союзник НАТО будет уничтожен

Антироссийская риторика польских властей может привести к нанесению ВС России превентивного удара по военным объектам Варшавы. Об этом в интервью изданию Myśl Polska заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. 

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"Если Польша свяжет свой долгосрочный стратегический интерес с уничтожением России, с ней будет покончено", - заявил Макгрегор.

При этом военный аналитик подчеркнул, что недальновидная политика польских властей в отношении России рано или поздно приведет к уничтожению оборонно-промышленного потенциала страны.

Он также добавил, что высказывания высокопоставленных чиновников Польши относительно "аннексии" российских территорий являются "открытой провокацией", последствия которой могут быть "катастрофическими" для Варшавы.

Ранее глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что на территории страны теперь будет функционировать специальная военная академия. По его словам, учебное заведение будет предназначено для обучения военных управлению реактивными системами залпового огня HIMARS.

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