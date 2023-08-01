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Нарышкин назвал условие несокрушимости России

10:58
  • вторник
  • 01 августа 2023

1 августа отмечается День памяти российских воинов

День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, напоминает о том, что только единство общества делает Россию несокрушимой. Такое заявление сделал во вторник, 1 августа, директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Политик, комментируя единство российского общества, выразил уверенность в том, что "так будет всегда", сообщает РИА Новости.

При этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в нынешних условиях "нужно действовать вместе, одной командой, и сохранять единство всех сил, сплотившись вокруг президента". Глава кабмина на совещании со своими заместителями подчеркнул, что эффективное выполнение первостепенных задач государства возможно лишь при условии консолидации всего общества вокруг президента России.

Спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что традиционно высокий уровень поддержки — это "феномен Путина", причем для главы государства поддержка людей и их доверие является самым главным.

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Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин
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