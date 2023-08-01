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Запрет въезда россиянам обойдется Грузии в 1 млрд долларов в год

11:21
  • вторник
  • 01 августа 2023

Подсчеты обнародованы на фоне скандала вокруг лайнера в Батуми

Экономика Грузии будет терять ежегодно до 1 млрд долларов, если страна полностью запретит въезд российским туристам. Об этом рассказал во вторник, 1 августа, глава правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
В Батуми снова протестуют против лайнера с российскими туристами

Политик для сравнения напомнил, что объем всей грузинской экономики составляет 30 млрд долларов, а значит, потери будут очень велики.

Кроме того, закрытие грузинских границ для россиян означало бы сокращение рабочих мест на 20-30 тысяч, цитирует Кобахидзе ТАСС.

Ранее по распоряжению российского лидера Владимира Путина было возобновлено прямое авиасообщение с Грузией. В июле из Сочи в Тбилиси вылетел первый с 2019 года самолет.

Грузинская оппозиция в ответ на отмену визового режима для граждан Грузии и возобновление прямого авиасообщения устроила акцию протеста. Недовольство решением Москвы высказала и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Однако в правительстве Грузии назвали возобновление авиасообщения правильным шагом, а действия оппозиции раскритиковали.

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Лайнер с российскими туристами в Батуми
Лайнер с российскими туристами в Батуми
Протесты в Батуми против лайнера с российскими туристами
Протесты в Батуми против лайнера с российскими туристами
Протесты в Батуми против лайнера с российскими туристами
Протесты в Батуми против лайнера с российскими туристами
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