В России за неделю госпитализировали 1049 человек с COVID-19

Скончались 40 пациентов

С 24 июля по 30 июля в России госпитализировано 1049 заболевших коронавирусом. Об этом во вторник, 1 августа, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Выздоровели за неделю 5412 человек, скончались 40 пациентов с коронавирусом.

В Москве за обозначенный период выявлено 611 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 299. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 247 человек, в Московской области – 43.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22977274 случая заболевания, зарегистрировано 399854 летальных исхода.

С 23 мая ковид-статистика в России публикуется не ежедневно, а еженедельно. Свежая сводка выходит по вторникам.

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