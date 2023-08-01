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Трамп обвинил США в развязывании прокси-войны с Россией

11:42
  • вторник
  • 01 августа 2023

Американской демократии больше не существует

Истерия американских политиков вокруг сфабрикованных данных о вмешательстве России в предвыборную гонку в 2016 году привела Вашингтон к "прокси-войне" с Москвой. Об этом в интервью изданию Newsweek заявил бывший президент США Дональд Трамп.  

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"Настоящими жертвами этого обмана стали простые американцы", - заявил Трамп, отвечая на вопрос журналиста о последствиях информационный войны с Россией.

При этом бывший хозяин Белого дома подчеркнул, что политика действующей администрации президента США Джо Байдена привела не только к подрыву американской демократии, но и к уничтожению принципа свободы слова в стране.  

Он также добавил, что для сглаживания последствий экономического кризиса в США политикам необходимо немедленно снизить уровень напряженности в отношениях с Россией.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что уголовные дела и коррупционные расследования могут выбить из предвыборной гонки как бывшего президента США Дональда Трампа, так и действующего хозяина Белого дома Джо Байдена. По его словам, на данный момент вокруг семьи Байдена накапливается "критическая масса" разоблачений.

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