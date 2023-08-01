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Россиянин получил 12 лет колонии за госизмену в пользу Украины

11:43
  • вторник
  • 01 августа 2023

Об этом рассказали в ФСБ

Гражданин России Артур Катрычко приговорен к 12 годам колонии строгого режима по статье о государственной измене. Об этом во вторник, 1 августа, рассказали в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

Мужчина установил контакт с представителями Службы безопасности Украины и по их заданию за вознаграждение передавал за рубеж сведения, которые были известны ему в осуществления служебной деятельности и могли быть использованы против безопасности России, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российские спецслужбы задержали троих жителей Воронежской области, работавших на украинских националистов из "Правого сектора" (запрещенная в России организация, признанная террористической). Задержанные помогали украинским националистам, передавая им данные о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре.

До того сотрудникам российским спецслужб удалось задержать уроженца Пермского края за финансирование украинской армии. По данным ведомства, подозреваемый обвиняется в государственной измене.

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