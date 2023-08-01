Мишустин потребовал упростить получение услуг Социального фонда

Он объединил функции ПФР и ФСС

Все виды услуг Социального фонда России должны быть доступны в электронном виде, без каких-либо сложностей для граждан при подаче заявлений. Об этом заявил глава российского кабмина Михаил Мишустин на встрече с председателем фонда Сергеем Чирковым.

Мишустин подчеркнул, что "раз процесс объединения фондов завершен, то, конечно, нужно развивать новые направления, в первую очередь это получение всех видов возможных услуг в электронном виде", тем более что свыше 80% обращений поступают именно в данной форме.

По словам политика, "надо, чтобы людям было делать это очень удобно, чтобы они забыли о сложностях, связанных с заполнением, со всевозможными деталями", сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что российское правительство упростило порядок назначения дополнительных пенсионных выплат. Доплаты к страховой пенсии с 2024 года будут назначаться в беззаявительном порядке. Это избавит граждан от подачи заявлений и документов в Социальный фонд. Россиян проинформируют о перерасчете пенсий через портал госуслуг или по почте в течение трех рабочих дней.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"