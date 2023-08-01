ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин потребовал упростить получение услуг Социального фонда

11:59
  • вторник
  • 01 августа 2023

Он объединил функции ПФР и ФСС

Все виды услуг Социального фонда России должны быть доступны в электронном виде, без каких-либо сложностей для граждан при подаче заявлений. Об этом заявил глава российского кабмина Михаил Мишустин на встрече с председателем фонда Сергеем Чирковым.
Соцвыплаты и цифровой рубль: как изменится жизнь россиян с 1 августа

Мишустин подчеркнул, что "раз процесс объединения фондов завершен, то, конечно, нужно развивать новые направления, в первую очередь это получение всех видов возможных услуг в электронном виде", тем более что свыше 80% обращений поступают именно в данной форме.

По словам политика, "надо, чтобы людям было делать это очень удобно, чтобы они забыли о сложностях, связанных с заполнением, со всевозможными деталями", сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что российское правительство упростило порядок назначения дополнительных пенсионных выплат. Доплаты к страховой пенсии с 2024 года будут назначаться в беззаявительном порядке. Это избавит граждан от подачи заявлений и документов в Социальный фонд. Россиян проинформируют о перерасчете пенсий через портал госуслуг или по почте в течение трех рабочих дней.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Пенсионеры за компьютером
Пенсионеры за компьютером
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
Мама с ребенком за компьютером
Мама с ребенком за компьютером
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.