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Bild: ВСУ используют западную технику не по назначению

12:11
  • вторник
  • 01 августа 2023

Запад проиграет в противостоянии с Россией

Украинские военные используют военную технику стран "коллективного" Запада не по назначению, передает издание Bild со ссылкой на комментарий немецкого журналиста Джулиана Репке.  

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Напомним, что накануне в СМИ появилась информация о том, что в ходе боевых действий в зоне СВО российским военным удалось захватить новейшую шведскую бронемашину CV90.     

"CV90 была потеряна не во время контрнаступления, для которого ее предполагалось использовать, а после того, как была отделена от остальной бригады и использовалась для изолированной обороны в районе Червонопоповки!" – написал Репке, чьи слова приводит информагентство РИА Новости.

При этом немецкий обозреватель подчеркнул, что такие действия ВСУ свидетельствую об использовании военной техники НАТО не по назначению. По его словам, нерациональное применение оружия и боеприпасов стран Запада в зоне СВО может привести к "сокрушительному" поражению США и ЕС в противостоянии с Россией.   

Ранее бывший аналитик ЦРУ Джим Рикардс заявил, что ВС России с легкостью уничтожают военную технику западных стран. По его словам, отечественные вооружения способны уничтожить любое оружие НАТО.

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