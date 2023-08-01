"Минимум полгода надо": дядя похищенной девушки рассказал о ее состоянии

Родственник думал, что будет хуже

Дядя похищенной в Челябинской области девушки рассказал о ее состоянии.

"Видел уже ее. Неплохо. Я думал, будет хуже. Вы знаете, я ее спрашиваю, а она говорит: "потом". Дело в том, что не надо ее сейчас теребить. Я понял, что минимум полгода надо, чтобы она немного освоилась", - сообщил он газете "Известия".

О жуткой истории, произошедшей в челябинском поселке Смолино, стало известно накануне. Местный житель 14 лет удерживал в плену девушку, которую он заманил к себе домой в 2009 году. Пленнице удалось сбежать, когда у мужчины обострилось психическое заболевание.

Девушка разыскала свою сестру, а та, в свою очередь, написала заявление в полицию. Региональный СКР возбудил уголовные дела по статьям "Похищение человека" и "Убийство". Следователям удалось установить причастность подозреваемого к убийству женщины в 2011 году.

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