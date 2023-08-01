В Раде анонсировали смену министра обороны Украины

Резникова могут отправить послом в Лондон

Министра обороны Украины Алексея Резникова могут снять с данной должности и назначить послом в Великобритании. Такое мнение во вторник, 1 августа, высказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

По утверждению парламентария, "в офисе президента уже давно думают снять Резникова с поста главы Минобороны", причем он якобы "и сам не прочь уйти с должности министра", поскольку "очень хотел перейти в Министерство юстиции".

При этом Гончаренко предположил, что должность главы Минобороны может занять Кирилл Буданов, ныне руководящий Главным управлением разведки при ведомстве, сообщает РИА Новости.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что внутриполитические проблемы Украины приведут к распаду страны до нанесения ВС России сокрушительного удара по украинской армии. По мнению американского военного, "настолько плохи дела сейчас внутри республики" из-за нерешенности ряда внутриполитических проблем, что к краху Украины приведет не российская спецоперация, а собственные внутренние сложности.

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