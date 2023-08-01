Челябинскому маньяку и его матери предъявили обвинение в похищении женщины

Она провела в плену преступника 14 лет

Жителю Челябинской области предъявили обвинения в похищении и изнасиловании женщины, которую он удерживал против ее воли в течение 14 лет. Об этом во вторник, 1 августа, рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

Матери мужчины, которая, по данным следствия, с самого начала была осведомлена об этом и помогала удерживать женщину в доме, предъявлено обвинение в похищении.

Следователи рассказали, что в ходе установления фактов по данному преступления вскрылось еще одно: на участке челябинского маньяка нашли останки другой женщины. Таким образом, установлена причастность мужчины к убийству, которое он, предположительно, совершил еще в 2011 году, сообщается на официальном сайте челябинского главка Следкома.

Владимир Ческидов, по рассказам похищенной им женщины, заманил ее в свой дом в 2009 году и с тех пор удерживал там, многократно избивая и насилуя. Выбраться из заточения пострадавшей удалось только после того, как у мужчины обострилось психическое заболевание и он попал в больницу, а запереть комнату, в которой держал пленницу, забыл.

Соседи челябинского маньяка характеризуют его как замкнутого человека, который редко покидал дом и общался с другими людьми. Его мать, по мнению местных жителей, точно знала о преступлении своего сына, но покрывала его. После задержания женщина заявила, что пострадавшая оставалась с ними "добровольно" и являлась "сожительницей" преступника.

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