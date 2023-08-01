Экономист Григорьев спрогнозировал курс доллара на ближайшее время

Стабильность национальной валюты зависит от успехов ВС России в зоне СВО

В ближайшее время курс национальной валюты по отношению к доллару будет колебаться в интервале от 89 до 92 рублей за доллар. Об этом в интервью "Ленте.ру" заявил финансовый эксперт Владимир Григорьев.

"Курс будет колебаться в интервале 89-92 рубля за доллар. Такая же волатильность ожидает и евро", - заявил Григорьев.

При этом аналитик подчеркнул, что курс национальной валюты не изменится до возникновения на глобальном рынке ценных бумаг фундаментальных событий. По его словам, к таким событиям относится не только изменение товарных потоков, но и стабилизация цен на экспорт.

Он также добавил, что развитие ситуации на фронте может оказывать колоссальное давление на курс национальной валюты. Иными словам, успехи российских военных в зоне СВО являются залогом укрепления рубля, заключил аналитик.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что ослабление курса национальной валюты связано с торговым балансом. По его словам, недавнее ослабление курса рубля является сезонным явлением.

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