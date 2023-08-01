Кремль: угроза Москве от ударов беспилотников очевидна

Принимаются соответствующие меры

В Кремле прокомментировали новую атаку украинских беспилотников по "Москва-сити".

для столицы существует очевидная угроза, но комментировать произошедшее может только Минобороны России, заявил во вторник, 1 августа, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Комментировать с экспертной точки зрения это могут только военные. Угроза существует, она очевидна. Меры принимаются", - сказал представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

Пескова также просили, не видят ли в Кремле аналогии с событиями 11 сентября 2001 года, когда террористы атаковали "Башни-близнецы" в нью-Йорке.

"Нет, не видят", - ответил пресс-секретарь российского лидера.

В ночь на воскресенье, 30 июля, Москву атаковали украинские беспилотники. Один дрон был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО) в воздухе над территорией Одинцовского района Московской области. Два подавлены комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), после чего они потеряли управление и потерпели крушение на территории "Москва-Сити". Пострадавших нет, незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях.

В ночь на вторник киевский режим вновь попытался атаковать тремя беспилотниками объекты в Москве и Подмосковье. Два дрона уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами. Третий был подавлен РЭБ и врезался в башню "Москва-сити". Пострадавших нет, здание получило повреждение.

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