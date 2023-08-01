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В Кремле прокомментировали ролик о схватке российского танка с техникой ВСУ

12:57
  • вторник
  • 01 августа 2023

Экипаж танка остановил целую колонну противника

Поступок российского танкиста, который своими действиями сумел остановить колонну украинских бронемашин, вызывает восхищение и чувство гордости. Такое заявление сделал во вторник, 1 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Индии восхитились подвигом экипажа российского танка

Комментируя соответствующий видеоролик, спикер Кремля подчеркнул, что "это совершенно уникальные кадры, и ситуацию можно почти в учебниках разбирать".

Песков "с большой долей уверенности" подтвердил предположение о том, что отличившегося танкиста наградят.

При этом чиновник усомнился с том, что "бывшие партнеры и нынешние враги" России после случившегося осознали, с кем они имеют дело, сообщает РИА Новости.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отметил мужество и стойкость бойцов 7-й роты 70-го мотострелкового полка и 291-го полка 42-й мотострелковой дивизии. Он указал на то, что враги пытаются на разных направлениях прорвать нашу оборону. Однако в результате двухсуточных практически непрерывных боев противник потерял на данном направлении до 90 человек личного состава, 4 танка из них 3 Leopard, 15 БМП, из которых 6 Bradley.

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