Крупный пожар в подмосковных Люберцах локализован

Пламя вспыхнуло во время сварочных работ

Уже несколько часов пожарные борются с крупным возгоранием в подмосковных Люберцах. В Котельническом проезде горят сразу несколько ангаров. По последним данным, огонь охватил площадь в 1300 квадратных метров, сообщает "ТВ Центр".

Белый дым быстро сменился на чёрный, его можно видеть далеко от места происшествия.

Как сообщили в областной прокуратуре, пламя вспыхнуло во время сварочных работ в помещении, которое принадлежит предприятию по производству резиновых шин. Пожарные быстро прибыли на место ЧП, но вскоре им пришлось привлечь дополнительные силы.

Сейчас тушением занимаются более 70 человек, 21 единица техники, а еще пожарный поезд. Возгорание удалось локализовать. Информации о пострадавших не поступало.

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