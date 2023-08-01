ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Крупный пожар в подмосковных Люберцах локализован

14:40
  • вторник
  • 01 августа 2023

Пламя вспыхнуло во время сварочных работ

Уже несколько часов пожарные борются с крупным возгоранием в подмосковных Люберцах. В Котельническом проезде горят сразу несколько ангаров. По последним данным, огонь охватил площадь в 1300 квадратных метров, сообщает "ТВ Центр".

Белый дым быстро сменился на чёрный, его можно видеть далеко от места происшествия.

Как сообщили в областной прокуратуре, пламя вспыхнуло во время сварочных работ в помещении, которое принадлежит предприятию по производству резиновых шин. Пожарные быстро прибыли на место ЧП, но вскоре им пришлось привлечь дополнительные силы.

Сейчас тушением занимаются более 70 человек, 21 единица техники, а еще пожарный поезд. Возгорание удалось локализовать. Информации о пострадавших не поступало.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
Пожар в Люберцах
Пожар в Люберцах
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.