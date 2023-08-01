Уже установлены шесть балок весом 36 тонн каждая

Рядом с Павелецким вокзалом продолжается капитальный ремонт Жуковского путепровода, передает "ТВ Центр".

Там уже установили шесть балок весом 36 тонн каждая. Поскольку мост находится над железнодорожными путями, в целях безопасности работы проводят ночью, когда движение поездов останавливается.

За один раз специалисты успевают смонтировать от двух до четырех балок. В общей сложности работы займут шесть ночей, после чего начнется укладка монолитных плит. Полностью отремонтировать Жуковский путепровод планируют в этом году.

"Была проделана специальная работа по доставке балок на строительную площадку. Балки доставлялись только в ночное время суток специальным автотранспортом с сопровождением. Монтаж балок осуществляется краном грузоподъемником 250 тонн", - рассказал Павел Дымков, заместитель директора дирекции капитального ремонта департамента капитального ремонта Москвы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"