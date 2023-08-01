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Продолжается капитальный ремонт Жуковского путепровода

15:02
  • вторник
  • 01 августа 2023

Уже установлены шесть балок весом 36 тонн каждая

Рядом с Павелецким вокзалом продолжается капитальный ремонт Жуковского путепровода, передает "ТВ Центр".

Там уже установили шесть балок весом 36 тонн каждая. Поскольку мост находится над железнодорожными путями, в целях безопасности работы проводят ночью, когда движение поездов останавливается.

За один раз специалисты успевают смонтировать от двух до четырех балок. В общей сложности работы займут шесть ночей, после чего начнется укладка монолитных плит. Полностью отремонтировать Жуковский путепровод планируют в этом году.

"Была проделана специальная работа по доставке балок на строительную площадку. Балки доставлялись только в ночное время суток специальным автотранспортом с сопровождением. Монтаж балок осуществляется краном грузоподъемником 250 тонн", - рассказал Павел Дымков, заместитель директора дирекции капитального ремонта департамента капитального ремонта Москвы.

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Капремонт Жуковского путепровода
Капремонт Жуковского путепровода
Капремонт Жуковского путепровода
Капремонт Жуковского путепровода
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