Заявления главы киевского режима разжигают конфликт с новой силой

Новое заявление украинского лидера Владимира Зеленского разгневало пользователей социальной сети Twitter.

Напомним, что в недавнем интервью бразильскому новостному телеканалу GloboNews глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин "не продержится и десяти лет".

"Лучше бы он замолчал, пока не поздно", - приводит информагентство РИА Новости слова одного из пользователей.

При этом другой пользователь американской платформы высказал аналогичную точку зрению. По его словам, украинский лидер "расхаживает" по новостным каналам и позволяет себе говорить "слишком много лишнего" в адрес других политиков.

Еще один пользователь также добавил, что нынешний президент Украины должен делать попытки урегулировать конфликт, а не "разжигать" его с новой силой.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что устроенные ВСУ теракты на территории России свидетельствуют об отчаянии украинского президента Владимира Зеленского. По его словам, ближайшее время российские военные совершат "возмездие" за совершенные режимом Зеленского военные преступления в Москве.

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