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Легендарному доходному дому Надежды Тарховой возвращают исторический облик

15:17
  • вторник
  • 01 августа 2023

Он находится в Казарменном переулке

На пересечении Подсосенского и Казарменного переулков за неприглядными лесами реставраторы и строители творят практически чудо - воссоздают прежний облик доходного дома Тарховой. Здание в стиле северного модерна - многоликое. На нем много декоративных элементов. Архитектор Георгий Макаев собрал самые смелые архитектурные решения. Кому-то эти длинные кошки напоминают лианы. А в некоторых барельефах часто видят цветущие кактусы. Поэтому и несколько неофициальных названий - и дом с кошками, и дом с маками и кактусами.

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"Еще его называют дом с улитками. Потому что именно на этом эркере угловом были такие небольшие башенки-пинакли. Похожие на рога улиток", - объяснила Мария Василенок, культуролог-москвовед.

Сейчас этих башенок нет. Да и панно с красными маками на голубом фоне исчезло во время прежних ремонтов. Его просто зашпаклевали и закрасили.

"Реставраторами ведутся работы по расчистке до первоначального слоя материала, и будут проведены после полноценной расчистки докомпоновочные работы по воссозданию тех мест, где требуется проведение реставрационных работ", - сообщил Даниил Лосин, начальник управления по работе с объектами культурного наследия Фонда капитального ремонта.

Дом с кошками можно рассматривать бесконечно. Здесь много необычных элементов декора. И даже окна разные - и круглые, и прямоугольные. А некоторые и вовсе в форме замочных скважин.

Реставрируют и подъезды. Здесь сохранились лестничные ограждения с геометрическим узором.

"Мы нашли первоначальную их раскраску и собираемся ее восстановить, чтобы все пространство лестницы было в том виде, в котором его задумал архитектор", - рассказала Мария Кучерявых, архитектор-реставратор.

Раскрыв предыдущие слои красок на стенах, реставраторы увидели интересную палитру и вычислили первоначальные цвета.

"Была мода делать окраску интерьера, когда нижний цвет более яркий отбивается синей эмалевой полосой, а сверху делается побелка", - продолжает Кучерявых.

Синий цвет стен скоро снова будут перекликаться со вставками в метлахской плитке и перилами. Параллельно идет капитальный ремонт всех инженерных систем. Преображается и дом с рыцарем на Садовой-Самотечной. 

"Здесь еще при старых реставрациях было очень много наслоений бетона и смесей разных. Поэтому приходилось использовать различные электроинструменты, чтобы выявить именно ту форму, которая была у рыцаря изначально", - говорит Денис Жданов, реставратор.

Анна Стрельцова живет в этом доме давно. Ремонту рада, потому что ЧП случались уже не раз.

"Состояние коммуникаций было, мягко говоря, не очень хорошее. Потому что два года назад у нас в соседнем подъезде текла горячая вода, на 4 этаже была протечка кипятком", - рассказывает она.

Возвращают первозданный облик и дому Элькинда на Большой Никитской. За сложным декором фасада в стиле модерн реставраторы обнаружили хитрые решения своих предшественников.

"Помимо локальных реставрационных работ в советское время, были еще проведены работы в начале двухтысячных, очень неграмотно проведены. И элементы декора в виде гипсовых элементов орнамента были заменены на пластиковые", - объяснил Лосин.

Все это, конечно, тогда зашпаклевали. Сейчас все расчищают и делают по правилам, чтобы дом снова предстал во всей красе. Времени у строителей немного. Все три дома Фонд капитального ремонта обещает доделать до конца года. 

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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Дом Надежды Тарховой
Дом Надежды Тарховой
Реставрация исторического здания
Реставрация исторического здания
Дом Надежды Тарховой
Дом Надежды Тарховой
Реставрация исторического здания
Реставрация исторического здания
Реставрация исторического здания
Реставрация исторического здания
Реставрация исторического здания
Реставрация исторического здания
Реставрация исторического здания
Реставрация исторического здания
Реставрация исторического здания
Реставрация исторического здания
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