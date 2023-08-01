Легендарному доходному дому Надежды Тарховой возвращают исторический облик

Он находится в Казарменном переулке

На пересечении Подсосенского и Казарменного переулков за неприглядными лесами реставраторы и строители творят практически чудо - воссоздают прежний облик доходного дома Тарховой. Здание в стиле северного модерна - многоликое. На нем много декоративных элементов. Архитектор Георгий Макаев собрал самые смелые архитектурные решения. Кому-то эти длинные кошки напоминают лианы. А в некоторых барельефах часто видят цветущие кактусы. Поэтому и несколько неофициальных названий - и дом с кошками, и дом с маками и кактусами.

"Еще его называют дом с улитками. Потому что именно на этом эркере угловом были такие небольшие башенки-пинакли. Похожие на рога улиток", - объяснила Мария Василенок, культуролог-москвовед.

Сейчас этих башенок нет. Да и панно с красными маками на голубом фоне исчезло во время прежних ремонтов. Его просто зашпаклевали и закрасили.

"Реставраторами ведутся работы по расчистке до первоначального слоя материала, и будут проведены после полноценной расчистки докомпоновочные работы по воссозданию тех мест, где требуется проведение реставрационных работ", - сообщил Даниил Лосин, начальник управления по работе с объектами культурного наследия Фонда капитального ремонта.

Дом с кошками можно рассматривать бесконечно. Здесь много необычных элементов декора. И даже окна разные - и круглые, и прямоугольные. А некоторые и вовсе в форме замочных скважин.

Реставрируют и подъезды. Здесь сохранились лестничные ограждения с геометрическим узором.

"Мы нашли первоначальную их раскраску и собираемся ее восстановить, чтобы все пространство лестницы было в том виде, в котором его задумал архитектор", - рассказала Мария Кучерявых, архитектор-реставратор.

Раскрыв предыдущие слои красок на стенах, реставраторы увидели интересную палитру и вычислили первоначальные цвета.

"Была мода делать окраску интерьера, когда нижний цвет более яркий отбивается синей эмалевой полосой, а сверху делается побелка", - продолжает Кучерявых.

Синий цвет стен скоро снова будут перекликаться со вставками в метлахской плитке и перилами. Параллельно идет капитальный ремонт всех инженерных систем. Преображается и дом с рыцарем на Садовой-Самотечной.

"Здесь еще при старых реставрациях было очень много наслоений бетона и смесей разных. Поэтому приходилось использовать различные электроинструменты, чтобы выявить именно ту форму, которая была у рыцаря изначально", - говорит Денис Жданов, реставратор.

Анна Стрельцова живет в этом доме давно. Ремонту рада, потому что ЧП случались уже не раз.

"Состояние коммуникаций было, мягко говоря, не очень хорошее. Потому что два года назад у нас в соседнем подъезде текла горячая вода, на 4 этаже была протечка кипятком", - рассказывает она.

Возвращают первозданный облик и дому Элькинда на Большой Никитской. За сложным декором фасада в стиле модерн реставраторы обнаружили хитрые решения своих предшественников.

"Помимо локальных реставрационных работ в советское время, были еще проведены работы в начале двухтысячных, очень неграмотно проведены. И элементы декора в виде гипсовых элементов орнамента были заменены на пластиковые", - объяснил Лосин.

Все это, конечно, тогда зашпаклевали. Сейчас все расчищают и делают по правилам, чтобы дом снова предстал во всей красе. Времени у строителей немного. Все три дома Фонд капитального ремонта обещает доделать до конца года.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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