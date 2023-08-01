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В Подмосковье накрыли нарколабораторию

15:18
  • вторник
  • 01 августа 2023

Злоумышленники арендовали частный дом в деревне Ерыково

В Подмосковье задержаны двое мужчин, которые подозреваются в изготовлении наркотических веществ, сообщает "ТВ Центр".

Злоумышленники арендовали частный дом в деревне Ерыково. Там в одной из хозяйственных построек они оборудовали подпольную лабораторию. Все помещения были заставлены стеклянными колбами, канистрами, фильтрами.

Кроме того, с места изъяли пакеты с неизвестным порошком. Позже экспертиза показала, что в его составе есть опасный синтетический наркотик мефедрон.

По словам мужчин, сырье для своего производства они получали через тайники-закладки, а готовый продукт планировали сбывать на территории Московской области.

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