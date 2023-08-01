Кому стрижку, кому снег: как справляются с жарой обитатели Московского зоопарка

Везде во внутренних и в открытых павильонах у всех животных всегда достаточно воды

Москва. Жара. А белые медведи чувствуют себя вполне комфортно. У них - все как положено. И прохладные внутренние павильоны, где при необходимости можно спрятаться, и большой охлаждённый бассейн, в котором они теперь проводят значительную часть времени. И - спасибо специальной снежной пушке - огромные сугробы, с которыми можно от души наобниматься.

Летом у белых медведей и диета специальная. Без живой рыбы никак не обойтись! А еще, конечно, фрукты. Впрочем, специальные развивающие квесты, чтобы животные не теряли навык охотников, и в жару никто не отменял.

Медведей, и не только белых, кстати, спасает их густая шерсть - отличный терморегулятор. А вот альпак с наступлением тепла чаще всего стригут. Кто - купается в бассейне, кто - прячется в тени.

Впрочем, если провести опрос среди обитателей Московского зоопарка, большинство подтвердило бы, что лето - самое любимое время года. несмотря на жару. Вот и зебры, и жираф, и африканские сурикаты ее отлично переносят. Активны, целеустремленны. Для этих грызунов главное, чтобы оборудовали большой плацдарм для перемещений клином, возвышенности для наблюдений и неисчислимое количество траншей. Хотя с последним они и сами справляются прекрасно. Знают ведь - тем, кто настойчивее всех роет землю, достаются самые вкусные сверчки и мучные черви. А для сурикатов это деликатес. И в жару они на аппетит тоже не жалуются.

А вот приматы даже и не замечают, что в Москве жара. У них в павильонах всегда тропическое лето. Условия максимально приближены к их среде обитания. Современный и постоянный климат-контроль. Высокую влажность поддерживают пульверизаторы, а комфортные температуру и освещение - лампы и системы отопления.

В летних вольерах у тех же обезьян есть много зеленых насаждений и тенистых убежищ. И, конечно, везде во внутренних и в открытых павильонах у всех животных всегда достаточно воды.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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