Песков оценил перспективы расширения БРИКС

Многие страны хотят войти в объединение

Тема расширения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) занимает высокую позицию на повестке дня, в том числе предстоящего саммита. Об этом во вторник, 1 августа, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам чиновника, "это очень важная тема, потому что мы видим, что все больше и больше стран делают заявления о своих намерениях присоединиться к этой группе".

Песков расценил это как свидетельство большого потенциала и растущего авторитета объединения, сообщает РИА Новости.

Ранее шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал рассказал, что желание присоединиться к БРИКС выразили более 40 государств. При этом 22 страны уже подали официальные заявки на вступление в данное объединение.

Однако источники утверждают, что Бразилия и Индия не расположены к быстрому расширению формата БРИКС. Бразилия не хочет портить отношения с Западом, а Индия желала бы видеть более четкие правила и критерии вступления в БРИКС.

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