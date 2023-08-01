Украина попыталась атаковать российские гражданские суда в Черном море

Планы провалились

Киевский режим в ночь на вторник, 1 августа, предпринял попытку атаковать российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Атака планировалась с использованием трех полупогружных безэкипажных катеров в юго-западной части Черного моря.

Военные корабли, сопровождавшие гражданский транспорт, обнаружили катера и уничтожили их.

Ранее в Минобороны рассказали, что ВСУ предприняли очередную попытку атаковать патрульные корабли Черноморского флота России "Сергей Котов" и "Василий Быков". Противник намеревался использовать безэкипажные катера, они уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей.

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