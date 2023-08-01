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В Госдуме назвали причины роста цен на автомобили

13:44
  • вторник
  • 01 августа 2023

Автоконцерны намеренно завышают стоимость машин

Причина значительного роста цен на автомобили заключается в отсутствии должного регулирования деятельности монополистов. Об этом в интервью "Ленте.ру" заявил депутат Госдумы Михаил Делягин.

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"Скачок цен на автомобили вызван не столько ростом себестоимости, сколько произволом монополий", - заявил Делягин.

При этом депутат подчеркнул, что автомобильные производители намеренно завышают цена на импортные модели машин. По его словам, аналогичная ситуация происходит и на рынке отечественных авто.

Он также добавил, что российские власти делает все возможное для стабилизации цен на автомобильном рынке в стране. Так, например, после ноябрьского роста цен президент России Владимир Путин поручил правительству разобраться в сложившейся ситуации в кратчайшие сроки.  

Ранее министр экономики Японии Ясутоси Нисимура заявил, что власти страны в рамках нового пакета антироссийских санкций приняли решение запретить экспорт автомобилей на территорию России. По его словам, запрета буду касаться автомобили с объемом двигателя свыше 1,9 л, а также с гибридными двигателями.

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