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ВС России отбили атаки ВСУ на пяти направлениях

13:38
  • вторник
  • 01 августа 2023

Попытки контрнаступления противника ни к чему не приводят

В течение последних 24 часов Вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий на донецком, южнодонецком, запорожском, купянском и краснолиманском направлениях. Об этом во вторник, 1 августа, рассказали в российском Министерстве обороны.

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В ведомстве подчеркнули, что ВС России отражают все попытки неприятеля добиться успеха в своем контрнаступлении, при этом украинская армия несет потери в живой силе и военной технике. В частности, в ДНР и в Харьковской области уничтожены склады боеприпасов ВСУ.

Российская ПВО перехватила 16 реактивных снарядов HIMARS, ликвидирован 21 украинский дрон.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что село Клещеевка Бахмутского района Донецкой Народной Республики перешло под контроль российских военных.

Также стало известно, что группировка "Восток" в районе Урожайного на южнодонецком направлении пресекла выдвижение двух штурмовых групп ВСУ. Барражирующие боеприпасы "Ланцет" ликвидировали немецкий танк Leopard и американскую БМП Bradley.

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