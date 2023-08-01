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Лукашенко рассказал, чем занимаются в Белоруссии бойцы "Вагнера"

14:03
  • вторник
  • 01 августа 2023

Политик отметил, что они помогают белорусской армии

Участники ЧВК "Вагнер" — это настоящие бойцы, которые "совершенно бесплатно (хоть и наемники, за деньги везде и воевали, и работали) помогают нам, передают опыт". Такое заявление сделал во вторник, 1 августа, белорусский лидер Александр Лукашенко.
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Глава государства прокомментировал степень готовности белорусских Вооруженных сил, указав, что "должен учить своих военных, потому что армия, которая не воюет, это наполовину армия, вы тоже это прекрасно понимаете".

В этом помогают вагнеровцы — "посоветуют, что-то скажут", отметил Лукашенко. По его словам, бойцы группы "очень довольны нашими воинами" и говорят, что "это очень подготовленные люди, а самое главное - они хотят учиться", сообщает БелТА.

Ранее Минобороны Польши заявило о переброске к границам Белоруссии двух военных бригад – 12-ой и 17-ой. Их расквартировали на новой базе в Кольне и в Белой Подляске, мотивировав данное решение переходом на белорусскую территорию бойцов группы "Вагнер". В Варшаве заявили, что на этом фоне стремятся усилить оборону восточных польских земель.

При этом Лукашенко подчеркивал, что не видит рисков от нахождения бойцов ЧВК на территории Белоруссии, а также предупреждал, что "если нам нужно будет задействовать это подразделение для обороны государства, оно будет задействовано мгновенно".

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