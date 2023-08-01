Лукашенко рассказал, чем занимаются в Белоруссии бойцы "Вагнера"

Политик отметил, что они помогают белорусской армии

Участники ЧВК "Вагнер" — это настоящие бойцы, которые "совершенно бесплатно (хоть и наемники, за деньги везде и воевали, и работали) помогают нам, передают опыт". Такое заявление сделал во вторник, 1 августа, белорусский лидер Александр Лукашенко.

Глава государства прокомментировал степень готовности белорусских Вооруженных сил, указав, что "должен учить своих военных, потому что армия, которая не воюет, это наполовину армия, вы тоже это прекрасно понимаете".

В этом помогают вагнеровцы — "посоветуют, что-то скажут", отметил Лукашенко. По его словам, бойцы группы "очень довольны нашими воинами" и говорят, что "это очень подготовленные люди, а самое главное - они хотят учиться", сообщает БелТА.

Ранее Минобороны Польши заявило о переброске к границам Белоруссии двух военных бригад – 12-ой и 17-ой. Их расквартировали на новой базе в Кольне и в Белой Подляске, мотивировав данное решение переходом на белорусскую территорию бойцов группы "Вагнер". В Варшаве заявили, что на этом фоне стремятся усилить оборону восточных польских земель.

При этом Лукашенко подчеркивал, что не видит рисков от нахождения бойцов ЧВК на территории Белоруссии, а также предупреждал, что "если нам нужно будет задействовать это подразделение для обороны государства, оно будет задействовано мгновенно".

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