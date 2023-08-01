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На станции "Пыхтино" Солнцевской линии метро выполнены испытания эскалаторов

13:40
  • вторник
  • 01 августа 2023

Также смонтирован лифт для маломобильных граждан

Обкатка трех эскалаторов завершена на станции "Пыхтино" участка продления Солнцевской линии метро. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

"Эскалаторы высотой 11,2 метра соединяют вестибюль станции "Пыхтино" с платформенным участком. После завершения установки оборудования подъемных механизмов, было подано напряжение и проведены пусконаладочные работы, выполнена обкатка и грузовые испытания всех трех эскалаторов", – сообщил он.

Кроме того, смонтирован лифт для маломобильных граждан, к его испытаниям приступят в ближайшее время.

В свою очередь генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что перед началом испытательных работ эскалаторов была выполнена отделка наклонного хода. Нижняя часть стен облицована гранитными плитами Сибирского гранита, а в верхней наклонной части смонтированы напоминающие чешуйки алюминиевые панели. Вдоль нижней кромки всего наклонного хода также выполнен монтаж светильников: пассажирскую зону будет освещать конструкция дугообразной формы.

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Строительство станция метро "Пыхтино"
Строительство станция метро "Пыхтино"
Строительство станция метро "Пыхтино"
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