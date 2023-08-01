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Собянин сообщил о повреждениях фасадов в башне Сити в результате атаки беспилотника

13:41
  • вторник
  • 01 августа 2023

Пострадавших нет

Попытка пролета в Москву несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была пресечена – они были сбиты средствами противовоздушной обороны. Тем не менее, в результате падения дронов был поврежден фасад одной из башен в районе "Москва-Сити", сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, один из БПЛА врезался в высотку, которая пострадала в результате предыдущей атаки 28 июля. Поврежден фасад на уровне 21 этажа, нарушено остекление.

Информации о пострадавших нет. На месте происшествия работаю экстренные службы.

Упавший в районе "Москва-Сити" дрон подавили системой радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны. Еще два БПЛА были сбиты на территории Одинцовского и Наро-Фоминского районов Подмосковья.

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