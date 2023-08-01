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В детсады новых регионов отправят более 16 тысяч пар обуви

14:54
  • вторник
  • 01 августа 2023

Это товар, который конфисковали московские таможенники

Более 16 тысяч пар обуви отправят в детские сады Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей, передает "ТВ Центр".

Это товар, который московские таможенники конфисковали в рамках дела об административном правонарушении и передали Народному фронту. А волонтеры доставят всё жителям.

Ранее именно представители президентского движения выступили с инициативой не уничтожать изъятые одежду и обувь, а использовать для помощи людям. Предложение поддержали депутаты, а Владимир Путин подписал соответствующий закон. 

"Закон, подписанный президентом, позволит Народному фронту получать и вещдоки, подлежащие конфискации, реализации, утилизации или уничтожению по решению суда, а также конфискованные вещи, которые были орудиями совершения или предметами административного нарушения. Я уверен, что это позволит увеличить объём гуманитарной помощи, которую оказывает Народный фронт на новых субъектах Российской Федерации", - отметил представитель Народного фронта Василий Бочкарев.

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