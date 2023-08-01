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Шойгу представил к наградам экипаж танка, остановившего колонну ВСУ

14:07
  • вторник
  • 01 августа 2023

За мужество и героизм

Министр обороны России Сергей Шойгу представил к государственным наградам экипаж российского танка, который остановил колонну украинской армии.

Об этом во вторник, 1 августа, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Награда вручена за проявленное мужество и героизм в ходе отражения июньской атаки на запорожском направлении.

Ранее в СМИ появилось видео боя российского танка "Алеша" с семью единицами украинской бронетехники. В Кремле заявили, что восхищены поступком экипажа танка "Алеша", его подвиг вызывает чувство гордости.

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