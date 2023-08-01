Миллионы граждан в Европе страдают из-за нехватки дешевых энергоносителей

Антироссийские санкции привели страны "коллективного" Запада к катастрофическим последствиям, передает издание The Guardian.

Как отметили авторы публикации, экономические рестрикции западных стран не смогли повлиять на ситуацию в зоне проведения спецоперации на территории Украины. По данным аналитиков, антироссийские санкции США и ЕС не смогли разрушить экономику страны из-за моментального введения президентом России Владимиром Путиным ответных мер против Запада.

При этом в издании подчеркнули, что введение санкций против Москвы привело к значительному повышению цен на энергоносители в ЕС. Уточнятся, что на данный момент миллионы граждан, проживающих на европейском континенте, испытывают "страдания" из-за отсутствия дешевого природного газа.

Авторы также добавили, что западные страны оказались в ловушке из-за недальновидной политики в отношении России. Несмотря на энергетический кризис на территории Европы, политические лидеры ведущих стран ЕС отказываются от нормализации отношений с российскими властями для возобновления поставок энергоносителей, заключили в газете.

Ранее американский политолог Джон Миршаймер заявил, что страны Запада переоценили эффективность введения экономических рестрикций против России. По его словам, попытки США и ЕС уничтожить российскую экономику были обречены на провал из-за разногласий между лидерами ведущих европейских держав.

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