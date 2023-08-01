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ЕС призвал Россию не использовать атаки дронов на Москву для эскалации

14:20
  • вторник
  • 01 августа 2023

Осудить действия Киева Брюссель не спешит

Европейский союз настаивает на том, чтобы российская сторона не использовала атаки беспилотников на Москву в качестве предлога для эскалации своей военной спецоперации на Украине. Такое заявление во вторник, 1 августа, распространила внешнеполитическая служба ЕС.
ГУР Украины отказалось признать причастность к атаке дронов на Москву

Вместе с тем Брюссель выразил мнение, что оружие, которое предоставляет Евросоюз Киеву, может быть использовано только для защиты территории Украины, сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова отметила, что утро вторника, 1 августа, было "омрачено очередной конвульсией киевского режима". Чиновница заявила, что новой атакой беспилотников на Москву Украина продолжает раскрывать себя как террористическую ячейку в глазах мирового сообщества.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что для столицы существует очевидная угроза, но комментировать произошедшее с экспертной точки зрения может только Минобороны России.

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