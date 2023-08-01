Россия сочла новые санкции Лондона вмешательством во внутренние дела

Это неприемлемо, подчеркнули в российском посольстве в Великобритании

Расширение Лондоном санкционного списка россиян в связи с приговором, вынесенным в отношении публициста Владимира Кара-Мурзы (признан в России иноагентом), является вмешательством в суверенные дела Российской Федерации. Такое заявление во вторник. 1 августа, сделало посольство России в Великобритании.

В дипмиссии указали на то, что в правительстве Соединенного Королевства и не скрывают, что цель таких действий — повлиять на работу российского правосудия и за счет внешнего давления попытаться скорректировать вынесенный приговор.

При этом односторонние рестрикции нарушают нормы международного права, цитирует заявление посольства ТАСС.

После начала Россией спецоперации на Украине Великобритания неоднократно вводила и расширяла антироссийские санкции. Масла в огонь подливает активное оказание Лондоном Киеву военной поддержки.

Очередное обострение российско-британских отношений произошло после вынесения в России приговора активисту Владимиру Кара-Мурзе (признан иностранным агентом), поскольку он является обладателем паспорта Великобритании. Лондон расширил санкционные списки, назвав приговор политически мотивированным.

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