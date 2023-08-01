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Матвиенко рассказала Путину об итогах работы СФ в весеннюю сессию

14:46
  • вторник
  • 01 августа 2023

Сенаторы одобрили около 500 законов

Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем Совета Федерации, сообщает "ТВ Центр".

Валентина Матвиенко рассказала президенту об итогах работы верхней палаты парламента в весеннюю сессию. И об основных задачах на следующую.

Сенаторы одобрили около пятисот законов. Среди приоритетов - поддержка отечественного бизнеса и социальные проекты

"Спасибо, что вы уделяете много внимания вопросам социального характера. Это же не единственный вопрос, касающийся летнего отдыха детей, хотя это сегодня наиболее актуально, тем не менее поддержка семьи, детства, материнства – это чрезвычайно важные, капитальные вещи. В целом, конечно, работа была достаточно напряженной, эффективной, решения принимались своевременно. То же могу сказать и об инициативах Совета Федерации, которые рождаются как раз "снизу", в связи с вашей работой в регионах. Надеюсь, что после небольших каникул работа в таком серьёзном, напряженном ключе будет продолжена", - отметил российский лидер.

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