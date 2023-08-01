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На блогера Александра Шпака завели дело о дискредитации ВС России

15:09
  • вторник
  • 01 августа 2023

Дата заседания по делу пока не назначена

На популярного блогера Александра Шпака составили протокол о дискредитации ВС России, передает новостной Telegram-канал Shot со ссылкой на картотеку Тверского районного суда города Москвы.

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По данным СМИ, сотрудники правоохранительных органов завели дело на эпатажного блогера после появления в его социальных сетях постов, в которых он крайне негативно высказывается о деятельности российских военных в зоне СВО.    

Уточняется, что после переезда в Турцию летом прошлого года блогер стал открыто поддерживать преступный режим Владимира Зеленского.

Александр Шпак прославился в Сети благодаря своей внешности. Блогер перенес множество пластических операций, а также покрыл большую часть тела татуировками.

Ранее Тверской суд Москвы оштрафовал актера Дмитрия Назарова на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации армии России. По данным СМИ, актер и его супруга выступили против проведения военной спецоперации на территории Украины прямо со сцены театра.  

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