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Самолеты НАТО начали сопровождение гражданских судов в Черном море

15:13
  • вторник
  • 01 августа 2023

Сухогрузы пытаются обойти российскую блокаду украинских портов

Натовские самолеты следят и сопровождают три гражданских грузовых судна в Черном море. Два из них – под флагами Греции и Израиля, одно имеет турецко-грузинскую регистрацию. Группа судов направляется к украинскому порту в Измаиле, сообщает Forbes.

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Как пишет издание, турецко-грузинское судно Yilmaz Kaptan шло из северной Турции, а израильское AMS1 и греческое SAHIN 2 шли на север от пролива Босфор. Предполагается, что в Измаиле суда загрузят зерно, а затем вернутся в Черное море и уйдут в иностранные порты.

По данным Forbes, за сухогрузами следили Boeing P-8A Poseidon, самолет радиоэлектронной разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 ARTEMIS. Также суда сопровождали беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США и самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A Sentry. Ранее в НАТО заявили, что намерены усилить разведку в Черном море на фоне выхода России из зерновой сделки.

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