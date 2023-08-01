Шаманов рассказал о роли ВДВ в спецоперации

В СВО задействованы все подразделения десантников

Все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск России полностью задействованы в специальной военной операции на Украине. Об этом во вторник, 1 августа, рассказал бывший командующий ВДВ, Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов.

По словам военного, это свидетельствует о высочайшей боеспособности данного рода войск, а также о том, что "у них хорошие перспективы развития в будущем".

Шаманов также подчеркнул несгибаемую стойкость, мужество и массовый героизм российских десантников, сообщает ТАСС.

Ранее Министерство обороны продемонстрировало работу инженерно-саперных подразделений ВДВ в освобожденном Артемовске. Под постоянными обстрелами с позиций украинских националистов саперы метр за метром обследуют город. Они ищут неразорвавшиеся снаряды и мины. Обнаружив взрывоопасный предмет, боец подает сигнал сослуживцам. Группа обеспечивает прикрытие, а командир приступает к ликвидации объекта. Чаще всего их уничтожают с помощью накладного заряда.

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