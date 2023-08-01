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Путин обсудит с кабмином развитие пунктов пропуска через госграницу

15:15
  • вторник
  • 01 августа 2023

Совещание пройдет онлайн

Президент России Владимир Путин обсудит с правительством развитие пунктов пропуска через государственную границу.

Совещание главы государства с кабмином состоится в среду, 2 августа, при помощи видеоконференцсвязи (ВКС), сообщили в пресс-службе Кремля.

С докладами выступят министр транспорта Виталий Савельев, временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов и руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов.

Помимо этого, 2 августа Путин примет участие в церемонии вручения госнаград в Екатерининском зале Кремля.

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