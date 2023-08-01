ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин 2 августа проведет церемонию вручения государственных наград

15:46
  • вторник
  • 01 августа 2023

Об этом рассказали в Кремле

В Кремле в среду, 2 августа, пройдет церемония вручения государственных наград. Проведет ее глава государства Владимир Путин.

Шойгу представил к наградам экипаж танка, остановившего колонну ВСУ
Путин наградил военкоров, попавших под обстрел ВСУ

Как рассказали в администрации президента, к наградам представлены военные, отличившиеся во время специальной операции на Украине.

Также будут отмечены заслуги выдающихся россиян в области образования и науки, медицины и здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, промышленности, сообщает РИА Новости.

В конце июня Владимир Путин рассказал, что поручил министру обороны Сергею Шойгу представить к государственным наградам военнослужащих за их заслуги. Как подчеркнул глава государства, "из тех, кто проявляется себя должным образом в боевой работе и должен формироваться в ближайшем будущем и на перспективу костяк руководства Вооруженных сил России, в том числе и в авиационной ее части".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин в Большом Кремлевском дворце
Владимир Путин в Большом Кремлевском дворце
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.