Путин 2 августа проведет церемонию вручения государственных наград

Об этом рассказали в Кремле

В Кремле в среду, 2 августа, пройдет церемония вручения государственных наград. Проведет ее глава государства Владимир Путин.

Как рассказали в администрации президента, к наградам представлены военные, отличившиеся во время специальной операции на Украине.

Также будут отмечены заслуги выдающихся россиян в области образования и науки, медицины и здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, промышленности, сообщает РИА Новости.

В конце июня Владимир Путин рассказал, что поручил министру обороны Сергею Шойгу представить к государственным наградам военнослужащих за их заслуги. Как подчеркнул глава государства, "из тех, кто проявляется себя должным образом в боевой работе и должен формироваться в ближайшем будущем и на перспективу костяк руководства Вооруженных сил России, в том числе и в авиационной ее части".

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