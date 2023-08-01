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Посла Польши вызвали в МИД Украины после слов министра о неблагодарности Киева

15:49
  • вторник
  • 01 августа 2023

Киевский режим не оценил оказанную Варшавой помощь

Польского посла Бартош Цихоцкий вызвали в МИД Украины после слов министра канцелярии президента страны Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за финансовую и военную помощь со стороны Варшавы, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на официальное заявление внешнеполитического ведомства Украины.

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По данным украинских СМИ, в ходе интервью польскому телеканалу Пшидач заявил, что политическое руководство Украины не хочет признавать роль Варшавы в противостоянии с Россией в зоне СВО. По его словам, правительство Польши выделило киевскому режиму огромное количество средств в рамках финансовой и военной помощи ВСУ.  

"Первого августа в МИД Украины был приглашен посол Республики Польша на Украине Бартош Цихоцкий из-за высказываний министра канцелярии президента Республики Польша Марчина Пшидача", - говорится в сообщении ведомства.

При этом в ведомстве подчеркнули, что заявления министра Польши о неблагодарности украинского руководства "не соответствуют действительности". В МИД Украины также добавили, что политические предпочтения отдельных должностных лиц не должны ставить под сомнение прочность отношений между Киевом и Варшавой.  

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что антироссийская риторика властей Польши может привести к нанесению ВС России превентивного удара по военным объектам Варшавы. По его словам, заявления польских чиновников относительно "аннексии" российских территорий являются "открытой провокацией".

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